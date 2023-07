Partenariat Europe-Afrique : les actes valent mieux que les mots

Cet engagement quotidien démontre que les relations entre les deux continents sont faites de liens humains, culturels, géographiques et économiques sans équivalent, et non d'incantations, de promesses et d'affirmations.



Lors du 6ème Sommet Union européenne (UE) - Union africaine (UA) de février 2022, plus de 80 dirigeants d'Afrique et d'Europe se sont réunis à Bruxelles pour adopter un agenda ambitieux et soutenir un partenariat de paix, de sécurité, de solidarité et de prospérité fondé sur l'égalité, le respect et la compréhension mutuels.



L'Europe et l'Afrique ont besoin l'une de l'autre pour apporter une réponse solide et durable aux défis mondiaux et communs, qu'il s'agisse du changement climatique, de la paix et de la sécurité ou du développement économique, qui nous concernent tous. Le partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine, ancré dans le dialogue et le multilatéralisme, est axé sur la recherche de solutions et tourné vers l'avenir.



L'Europe et l'Afrique sont ensemble parties prenantes d'un système international multilatéral fondé sur des règles de droit. L'UE et ses États membres ont été parmi les premiers à exprimer leur soutien total à l'intégration de l'UA au sein du G20 ; l'UE soutient l'Afrique dans ses ambitions de devenir un acteur mondial de premier plan. Ensemble, l'UA et l'UE peuvent être les piliers de la défense d'un monde fondé sur des règles de droit, où la souveraineté et l'intégrité territoriale sont préservées.

L'Union européenne est profondément attachée à la sécurité et à la prospérité de ses voisins, car c’est une condition de notre sécurité et de notre prospérité, et car nous nous efforçons d'être un partenaire fiable et prévisible. En ces temps d'insécurité alimentaire mondiale croissante, comme souligné par le Secrétaire Général des Nations Unies au Sommet sur les systèmes alimentaires qui s’est tenu à Rome le 24 Juillet dernier, l'UE reste fidèle à son engagement de faciliter l'exportation de céréales et d'autres produits agricoles en provenance d'Ukraine. Soulignons que dès le départ, l'UE a exempté les denrées alimentaires et les intrants agricoles (y compris les engrais) des sanctions qu'elle a imposées à la Fédération de Russie. En complément de l'initiative sur les céréales de la mer Noire, l'UE a mis en place les corridors de solidarité UE-Ukraine grâce auxquels près de 61 millions de tonnes de céréales ont pu quitter l'Ukraine par voie terrestre. Bien que l'on dise souvent que seul un faible pourcentage des produits agricoles exportés d'Ukraine est parvenu directement aux consommateurs africains, les effets économiques combinés de l'initiative sur les céréales de la mer Noire et des corridors de solidarité ont entraîné une baisse de 23 % de l'indice des prix des céréales sur le marché mondial.



Au-delà de la nécessité immédiate d'atténuer la volatilité des prix des denrées alimentaires sur le marché mondial, l'Union européenne aura mobilisé d'ici 2024 près de 7 milliards d'euros pour améliorer la sécurité alimentaire en Afrique ; dont plus de 3 milliards d'euros ont déjà été déboursés. Ce montant comprend notamment les contributions de l'UE au Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance du FMI. D'autres initiatives, telles que l'Alliance pour un cacao durable (UE, Côte d'Ivoire et Ghana), renforcent la résilience des systèmes alimentaires et la durabilité des chaînes de valeur agricoles.



Comme convenu lors du 6ème Sommet UE-UA, pour renforcer les infrastructures de qualité, près de 150 milliards d'euros d'investissements seront mobilisés d'ici 2027 en Afrique dans le cadre de la stratégie "Global Gateway Investment". Ces investissements portent déjà leurs fruits ce qui permet à l'Union européenne de concrétiser les engagements pris lors du sommet. Au Kenya, un soutien est apporté à l'installation de la fibre optique et au développement d'un système de bus rapide à Nairobi. Au Burkina Faso, l'UE est le principal partenaire des projets d'électrification rurale et renouvelable, notamment le projet Yelen, qui bénéficie à 110 000 ménages. Les investissements dans la santé (l'initiative phare MAV+ de Global Gateway sur la fabrication et l'accès aux vaccins avec plus d'un milliard d'euros d'investissements au Rwanda, en Afrique du Sud, au Sénégal et au Ghana) et le numérique (investissement de 820 millions d'euros dans la transformation numérique du Nigéria) n’en sont que deux autres exemples. Tout ceci, sans prendre en compte les apports individuels des Etats membres de l’UE.



Les résultats concrets et tangibles sont là. Ils confirment que l'Union européenne est le premier partenaire de l'Afrique à tous les niveaux, qu'il s'agisse du commerce, des investissements ou du développement. L'Europe est et restera un partenaire de long terme de l'Afrique - le récent renouvellement de l'accord avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, qui existe depuis 1975, n'est qu'une démonstration supplémentaire de notre engagement.



En ce qui concerne la paix et la sécurité, l'UE a maintenu son appui aux opérations africaines de soutien à la paix, notamment celles conduites par l’UA, en dépit des multiples crises qui sévissent dans le monde. Là encore, les engagements pris lors du dernier sommet UE-UA se traduisent par des actions concrètes. Pour la période 2022-2024, 600 millions d'euros sont alloués à ces missions par l'intermédiaire de la Facilité européenne de paix (FEP), en complément de l’appui apporté au titre d'autres instruments de développement. Le soutien de l'UE à la Mission de Transition de l'Union Africaine en Somalie (AMISOM/ATMIS), qui s'élève à 2,7 milliards d'euros depuis 2007, en est un exemple. Les onze missions de formation et d'assistance sur le continent sont un autre témoignage du soutien de l'UE aux objectifs de paix et de sécurité des partenaires africains. L'Afrique bénéficie et continuera de bénéficier d’un soutien décisif, par l’intermédiaire de la FEP, pour ces opérations. L'engagement total de l’Equipe Europe en appui aux initiatives de prévention des conflits, de médiation, de paix et de sécurité au niveau national et régional s'élèvera à 1,5 milliard d'euros entre 2021 et 2027.



Alors que d'autres cherchent à diviser, l'UE, dans son partenariat avec l'Afrique, cherche à obtenir des résultats et à favoriser la coopération. Les engagements pris par certains pays ne résistent pas à l'épreuve du temps. En contrepoint, l'UE et ses États membres ont toujours investi en Afrique et facilité l'accès en franchise de droits des exportations africaines vers l'UE.

Preuve tangible de notre volonté de nous engager dans un partenariat qui profite concrètement à l'Afrique, 33 des pays africains les moins développés ont bénéficié du régime douanier le plus favorable au monde, supprimant les droits de douane et les quotas pour toutes les importations de marchandises - à l'exception des armes et des munitions. À ce jour, l'UE est de loin le principal partenaire commercial du continent africain, avec un volume total de 268 milliards d'euros en 2021 et 90 % des exportations africaines entrant dans l'Union européenne en franchise de droits. L'UE se réjouit du potentiel de la Zone de Libre Echange continentale africaine (ZLECAF), qu’elle soutient depuis le début, dans le cadre d'une approche "Equipe Europe", par de l'expertise, du renforcement capacitaire et des échanges sur les leçons tirées de notre expérience.



L'UE a sa part de responsabilité dans le réchauffement climatique et investit massivement pour réduire les émissions en Europe. Elle se tient également aux côtés des pays qui sont victimes ou souffrent des conséquences du réchauffement climatique et qui ont besoin d'être soutenus dans leur transition climatique. Nous soutenons l'initiative de la Grande Muraille Verte de l'UA pour l'adaptation climatique à hauteur de 700 millions d'euros et sommes à l'origine de la décision d'allouer 100 milliards de dollars en Droits de tirage spéciaux (ou contributions équivalentes) aux pays les plus vulnérables, notamment en Afrique. Le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est tenu à Paris à la fin du mois de juin et auquel ont participé 25 chefs d'État africains ainsi que les dirigeants de l'UA et de l'UE, a effectivement contribué à atteindre cet objectif et ouvert la voie au prochain Sommet africain sur le climat qui se tiendra au Kenya en septembre. Grâce au cadre commun du G20 et du Club de Paris, un accord a notamment été conclu sur le traitement de la dette de la Zambie, une étape historique pour ce pays et le peuple zambien.



Dans toutes ces évolutions, l'Europe tient ses promesses. Le financement global de la coopération au développement par l’Equipe Europe a augmenté de près de 30 % en 2022 dans le monde entier, et l'aide de l'UE à l'Afrique a augmenté de 11 % pour la période 2021-2027, par rapport à la période 2014-2020.



Alors que les Ambassadeurs de l'Union européenne et de ses États membres auprès de la République du Sénégal travaillent à l'organisation de la prochaine réunion ministérielle entre l'Union africaine et l'Union européenne, lors de laquelle ils ferons le point sur les réalisations communes, ils souhaitent réaffirmer leur détermination et leur engagement permanents à renforcer leur partenariat solidaire avec l'Afrique, en vue de contribuer ensemble à la paix, à la sécurité et à la prospérité dans le monde.

Chaque jour, des actions sont posées pour rendre le partenariat Europe-Afrique plus fort et plus proche des peuples africains et européens.