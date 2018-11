Parrainage à Podor : Dr Cheikh Oumar Anne et Racine Sy ont remis au délégué régional Mansour Faye 41.312 signatures.

Dans le cadre de la collecte des fiches de parrainage pour les élections présidentielles de 2018, le délégué régional de Saint-Louis, Mansour Faye, était dans le département de Podor pour recevoir la contribution de la nouvelle dynamique, tendance politique de l’APR à Podor dirigée par le Dr Cheikh Oumar Anne, Dg du COUD et le mouvement And Liguéye Sénégal ak Racine Sy ( ALSAR). Cette rencontre qui s’est tenue dans la commune de Podor était une véritable démonstration de force pour les deux entités qui ont décidé de travailler en étroite collaboration pour la réélection du président du président Sall lors des échéances de 2019 .



Au cours de cette rencontre qui a vu la participation de beaucoup de responsables de l’APR du département, le délégué régional a déclaré solennellement que l’objectif assigné pour le département de Podor est largement atteint avec un taux de 128 % » pour le parrainage du candidat de la coalition de Benno Bok Yakaar.



À en croire le ministre Mansour Faye, le mouvement de soutien ALSAR a collecté 12 000 parrains dans le département de Podor tendis que la nouvelle dynamique dirigée par le Dg du Coud lui a remis 41 312 signataires.



Dans le même ordre d’idées, le délégué régional Mansour Faye a remercié au nom du patron de la formation, les responsables de Podor pour leurs résultats, car ils sont à 99,5 % et qu’à ce rythme de collecte, Podor va atteindre 200 % avant le 20 Décembre date de clôture. Mansour Faye de souligner que ce ratio du département de Podor est la locomotive de la région de Saint- Louis ». Auparavant, le Dr Cheikh Oumar Anne est revenu largement sur les relations fraternelles qui le lient avec Racine Sy tout en saluant sa détermination et sa politique sociale dans le département qui a été un apport bénéfique pour cette collecte. Pour le coordinateur de la tendance Nouvelle dynamique, le compagnonnage avec ALSAR est à saluer et est parti pour durer afin de réélire Macky Sall dès le premier tour en 2019. Prenant la parole Racine Sy a salué le déplacement du délégué régional Mansour Faye sur Podor soulignant que celui-ci a honoré le département. « Le mouvement ALSAR ne fait pas de la politique politicienne, nous sommes motivés pour la réélection de Macky Sall » a-t-il déclaré. Ce grand rassemblement a vu la présence des maires de Fanaye, Golléré, Pété, Guédé Village, Guédé Chantier, Gamadji Saré du député Moussa Thiam et du membre du HCCT Rougui Ly tous de la tendance de la nouvelle dynamique dirigée par Cheikh Oumar Anne...