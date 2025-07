Parcelles Assainies – Trois individus interpellés pour escroquerie et trafic de mercure

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies U15 a procédé à l’interpellation de trois (03) individus impliqués dans une vaste opération d’escroquerie mêlant charlatanisme, trafic de mercure, usurpation de fonction et faux et usage de faux.





Une promesse de multiplication d’argent… qui vire à l’arnaque



Tout est parti du témoignage d’une victime, mise en rapport avec un prétendu marabout, censé l’aider à « faire fructifier » ses économies. Le charlatan lui aurait exigé 10 millions de francs CFA, en promettant de les transformer en 100 millions grâce à un procédé mystique.



Mais lors de la remise de l’argent, effectuée dans un taxi, quatre faux policiers sont intervenus, brandissant de fausses cartes professionnelles et se sont emparés de la somme ainsi que d’une quantité de mercure destinée à la prétendue opération mystique.





Un téléphone oublié mène à l’arrestation



L’un des malfaiteurs a commis une erreur : il a oublié son téléphone sur les lieux. L’exploitation de cet indice a permis l’identification et l’arrestation de deux suspects, tandis qu’un troisième a été interpellé dans le cadre de la poursuite de l’enquête.





Garde à vue et poursuites



Les trois individus sont actuellement placés en garde à vue pour :

• Association de malfaiteurs

• Escroquerie

• Charlatanisme

• Détention et trafic de mercure

• Faux et usage de faux

• Usurpation de fonction



L’enquête suit son cours.