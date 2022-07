Parade aérienne : Les forces spéciales de l’armée de l’air démontrent un pan de leur puissance.

À l’occasion de la fête patronale de l’armée de l’air édition 2022, l’état-major de l’armée de l’air a fait une parade aérienne pour étaler la puissance de ses forces spéciales. Une démonstration aérienne qui s’est déroulée en présence du ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, du Chef d’état-major des armées, le général de corps des armées, Cheikh Wade et d’autres autorités militaires et civiles des aéroports.



Les forces spéciales ont fait un exercice de sauvetage d'otages entre les mains d’assaillants dans un bus. Une opération qui a mis à contribution une unité de l’armée de l’air qui a parachuté un commando à bord d’un hélicoptère pour barrer la route aux assaillants qui étaient en route pour les emmener dans un autre lieu. Ainsi, en moins de cinq minutes, les assaillants ont été neutralisés et les otages sauvés puis conduits au camp militaire le plus proche.



Au-delà de cette opération de simulation d’une opération commando de sauvetage, l’état-major a dévoilé un pan de son aviation de guerre avec la démonstration de trois avions de guerre prêts pour aller au combat. Le défilé aérien a impliqué 05 aéronefs articulés en 3 formations :



La 1ère formation DAMEL, constituée d’un hélicoptère de manœuvre de type MI17. Le MI-17 est un hélicoptère de transport de troupes avec une capacité de 24 combattants équipés. Dans sa version VIP, il peut prendre jusqu’à 14 passagers et il est également en mesure de faire de l’EVASAN avec une capacité maximale de 12 malades couchés.







La 2ème formation BRACK constituée de trois (03) avions de type Epsilon TB-30. Les Epsilon TB-30 sont utilisés au sein de l’Ecole de l’Armée de l’Air à Thiès pour la formation initiale et le mûrissement de pilotes de chasse. Depuis mars 2015, plusieurs élèves étrangers ont également été formés à Thiès avec ces aéronefs.







La 3ème formation BOURBA, constituée d’un avion de chasse de type KA1S. Le KA1S est un avion conçu pour les missions d’appui feu et la formation avancée des pilotes de chasse, intégrant une avionique et des systèmes d’armes modernes.



S'ensuit la 2ème formation BRACK constituée de trois (03) avions de type TB 30 Epsilon en formation « chevron ». Arrive maintenant la 3ème formation BOURBA constituée d’un avion de combat de type KA1S.



Le défilé aérien a été clôturé par une démonstration d’une patrouille d’avions de type TB 30 Epsilon de l’École de l’Armée de l’Air de Thiès qui a eu à former entre 2015 et maintenant vingt-quatre (24) pilotes d’avion et d’hélicoptère en plus des promotions de sous-officiers. De plus, 14 pilotes sont en cours de formation.



Ainsi, les aéronefs, en formation « chevron », se sont présentés aux autorités de la droite vers la gauche, pour exécuter ce qu’on appelle dans notre jargon un « passage à l’anglaise » … Cette manœuvre de précision nous a permis de mieux appréhender la patrouille serrée et de voir ainsi les distances relativement réduites et constantes entre ces 3 appareils.



Ces aéronefs, en rapprochement de la gauche vers la droite, ont exécuté un deuxième passage à l’anglaise toujours dans la même formation « chevron ».



En éloignement, ils sont passés en colonne et ont exécuté un virage à gauche pour venir se représenter cette fois-ci face à la tribune… En queue leu-leu, ils vont effectuer un éclatement vertical à 2 secondes d’espacement… Appelée rétablissement, cette manœuvre est une figure acrobatique constituée d’une demi-boucle dans sa phase initiale d’exécution, puis un demi-tonneau en phase finale. Les pilotes peuvent ressentir jusqu’à 5 fois leur poids nominal.



Ces appareils vont ensuite se rassembler une nouvelle fois en chevron avec une configuration atterrissage, c’est-à-dire les trains et les volets sortis… D’Ouest en Est, ont effectué des battements d’ailes synchronisés dans cette configuration pour saluer l’autorité… Ils sont ensuite en train de déconfigurer leurs appareils en faisant rentrer les trains d’atterrissage et les volets pour revenir dans une configuration de vol lisse.



Et pour terminer en beauté, la patrouille est revenue se présenter en formation « chevron » pour effectuer l’une de ses belles manœuvres, en l’occurrence l’éclatement. De manière synchronisée, le leader a effectué un rétablissement tandis que ses équipiers vont exécuter de part et d’autre des virages francs et serrés dans le plan horizontal…



La troisième phase de la démonstration, ce sont des chiens renifleurs dressés qui ont communiqué avec leurs maîtres dans un langage qui est le leur…