Papito Kara de la mafia « Kacc Kacc » aurait quitté le Sénégal pour l’Espagne

L’information a alimenté la toile toute la journée du mardi 31 octobre 2023. Papito Kara, de la « mafia Kacc Kacc » aurait pris le chemin de l’immigration irrégulière pour rejoindre « l’eldorado ». Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux informerait que le jeune qui avait été quelques mois auparavant sous mandat de dépôt pour « détournement de Unes » de quotidiens lors de la campagne des élections législatives de juillet 2022, serait parmi les victimes d’un chavirement de pirogue en partance pour l’Espagne. D’autres jeunes, très présents notamment sur Facebook, distillent des informations contraires : « Je viens de raccrocher avec la soeur de Papito kara qui s'appelle Thiané elle dit que Papito est bien arrivé en Espagne… » apprennent-ils.



Chez les uns c’est le pessimisme, l’inquiétude ( même s’ils refusent au fond, de penser à la catastrophe), tandis que d’autres, plus formels, « assurent » que le jeune qui soutient la cause de l’ex Pastef est « sain et sauf » et est bien arrivé en Espagne.



Des informations, toutefois, à prendre avec des pincettes, en attendant, d’y voir plus clair.