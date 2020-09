Pape Demba Bitèye mobilise le mouvement "Navétanes" pour faire de Kaolack une ville verte.

Le directeur général de la Senelec a réussi à faire adhérer le mouvement "Navétanes" dans le cadre du projet dénommé Kaolack vert. Ainsi, une importante cérémonie a été organisée à cet effet au Cdeps de cette ville où les 72 Asc de l'Odcav se sont donné rendez-vous pour accueillir le patron du mouvement KREM.



Mr Bitèye a ainsi offert plus de 1.140 plants aux sportifs de la ville de Mbossé destinés au reboisement des différents quartiers de Kaolack. L'objectif est de planter plus de 10.000 arbres dans tout Kaolack.



Sur le plan de l'éducation, Pape Demba Bitèye a répondu à l'appel de l'Odcav en mettant à sa disposition des moyens pour une meilleure prise en charge des élèves.



Et cerise sur le gâteau, une enveloppe de plus de 7 millions de Fcfa a été offerte aux Asc de Kaolack afin de les accompagner davantage en cette période de Covid-19...