Papa Sow - Siteu : altercation avec Papa Sow, problème avec le CNG, Djily Mbaye réagit après la victoire de son lutteur

La victoire de Siteu sur Papa Sow a satisfait ses supporters, proches amis, mais aussi les membres de sa famille. Depuis hier le sourire est sur le visage de ces derniers qui remplissent le domicile du lutteur. Aujourd'hui, le tambour-major de Siteu, Djily Mbaye, est revenu sur les débuts très difficiles avec son lutteur. Son altercation avec Papa Sow et la sanction que lui avait infligée le CNG. Djily dit n'avoir jamais cherché à provoquer ou nuire à la réputation de Papa Sow.

« Je pense qu'hier a été le seul jour où je n'ai pas supporté Papa Sow, à part Siteu, c'est lui mon lutteur préféré », a-t-il dit.

Pour lui donc, les gens doivent éviter de le catégoriser comme étant quelqu'un de dangereux et que l'origine de l'altercation qui a eu lieu entre Siteu et Papa Sow découlait de lui. « C'était juste une erreur et ça ne se reproduira plus jamais », assure Djily.