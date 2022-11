Papa Malick Ndour : « Sonko a été le premier cumulard de son parti… Cette mouvance est la plus grande escroquerie politique du Sénégal ! »

Cette sortie du vice-président et chargé des structures du parti des patriotes semble bien inspirer le ministre de la jeunesse, de l'entreprenariat et de l’emploi pour s’attarder un peu sur le Pastef. À l’occasion de son passage à la 3e édition du Free Innovation Xperience, Papa Malick Ndour estime qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil, avec Birame Soulèye Diop. « Leur leader a été le premier à cumuler les fonctions de maire et de député. Il a été élu maire de Ziguinchor en janvier 2022 alors qu’il était en même temps député jusqu'en juillet. Il pouvait bien renoncer à un poste », a confié le jeune ministre fustigeant ce discours populiste qui, selon lui, est entretenu par Sonko et ses camarades. « Nous avons toujours remarqué que leur parole n’est jamais conforme à leurs actes. Je pense que les sénégalais commencent progressivement à les connaître », estime l’homme politique de Kaolack.