Panne de véhicules et scooters en période d'hivernage : alerte sur les risques et précautions…

Dans beaucoup de garages automobiles, c’est la même situation qui est constatée. Des voitures en panne stationnées un peu partout. En effet, leur problème principal serait causé par les fortes précipitations enregistrées mercredi dernier. Un tour effectué dans un garage situé non loin du rond-point de Yoff vers l'aéroport LSS, à la rencontre de quelques professionnels de la mécanique et de l'électro-mécanique, a permis d'apporter des éclairages sur le sujet.



Les automobilistes sont alertés sur les risques et les dangers auxquels sont exposés leur voiture en cette période d'hivernage, surtout ceux qui s'aventurent à braver les zones inondées. Toutefois, les spécialistes ont aussi informé sur les précautions à prendre pour leur éviter d'abîmer leur moteur, mais aussi des conseils sur le choix des voitures qui supportent mieux l’eau.



Cependant, au-delà des pannes de voiture, les scooters ne sont pas en reste. Ces derniers aussi sont exposés aux risques de noyer leurs moteurs.



Reportage…