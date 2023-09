Palais de justice: un vigile écope de 2 ans de prison pour avoir tenté de vider les caisses d’une agence financière.

Le vigile Alseyni Bangoura n’oubliera pas de sitôt son passage en tant que agent de sécurité à « l’Agence Atlantic Cash ». A cause d’un forfait malintentionné à l’endroit de ladite entreprise financière, il a été condamné à purger une peine carcérale de 2 ans dont 1 mois ferme. Dans sa livraison de ce 11 septembre, le quotidien L’Observateur est revenu sur les faits qui ont valu au vigile, un emprisonnement. Selon le journal, Alseyni Bangoura avait une mission autre que celle qui lui a été confiée par le directeur de la société financière qui est de veiller à la sécurité de ses collègues et des biens de l'entreprise. Si l'on en croit la caissière de la banque, le vigile n'arrêtait pas de lui poser des questions relatives aux fonds des caisses. Mieux, il lui mettait toujours la pression pour qu'elles soient remplies. Le sieur Bangoura attendait juste le bon moment pour commettre son forfait. Et le 10 août dernier jour des faits, le prévenu passa à l'acte. Kaba Ndiaye raconte que, ce jour, Alseyni l'a interpellée pour un problème de connexion. Quand elle est retournée dans son bureau pour rétablir la connexion, elle sera suivie par le vigile qui était armé d'un couteau. Dans la foulée, le gardien s'est dirigé vers la caisse pour vider l'argent. Mais c'était sans compter avec la farouche résistance de la caissière et le vigile a fini par blesser la dame en lui occasionnant une incapacité temporaire de travail (Itt) de 10 jours. Le vigile sera malheureusement alpagué avant d’être traîné à la barre du tribunal correctionnel. Face au juge, Alseyni s'est défendu comme il a pu. «Je ne suis ni voleur ni agresseur. Mon rôle dans l'entreprise est de la protéger. Je suis incapable de la nuire», s'est-il défendu. Seulement, sa plaidoirie était sans effet aux yeux du Tribunal. Pour le procureur de la République, les preuves contre le sieur Bangoura sont sans équivoque. Ainsi, le parquet requiert 2 ans, dont 6 mois ferme, contre lui. Au terme des débats d'audience, le Tribunal le déclare coupable et le condamne à 2 ans, dont 1 mois ferme.