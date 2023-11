Palais de justice: pour l’achat d’un véhicule venant, Y. Diallo se fait gruger 3 millions Fcfa par son ami M. Niang

Des amis dans la vie active ne sont pas forcément des amis devant le juge. Cela M. Niang et Y. Diallo l’ont compris.



Pour avoir encaissé 3 millions Fcfa de son ami immigré, M. Niang a été contraint dans un délai de 3 mois de payer l’intégralité de la somme à défaut de se voir infliger une peine de prison. Le tribunal qui l’a jugé, ce 21 novembre, a décidé de la levée de son mandat dépôt.



Les faits remontent courant 2022 lorsque le plaignant Y. Diallo qui vivait en Arabie Saoudite a fait part, à M. Niang, mécanicien de son état, de son souhait de disposer d’un véhicule d’occasion qui lui permettrait de faire ses courses une fois au Sénégal. Celui-ci le met en rapport avec un certain A. L. Diouf qui serait un fournisseur de véhicules. M. Niang qui a été attrait à la barre du tribunal correctionnel est poursuivi pour le délit d’assistance à ce dernier pour les faits d’escroquerie.



« Il m’a chargé de lui trouver un véhicule. Je lui ai clairement dit que je ne détenais pas de véhicule mais j’assure l’entretien des véhicules en vente chez une connaissance. Il m’a donné 3 millions Fcfa que j’ai reversé à A. L. Diouf. Je n’ai reçu aucune commission sur la transaction parce que Y. Diallo est un ami. Le problème est que le fournisseur est parti en voyage avant sa venue au Sénégal», a expliqué devant la barre le prévenu.



Pour sa part, le plaignant précise le fond du problème.



« Au départ, je lui ai demandé de me chercher un véhicule deuxième main. Il m’a conseillé d’en acheter un venant. Il m’a mis en rapport avec le fournisseur qui m’a envoyé des modèles de véhicules et j’avais choisi un Hyudai tuxon et on s’est entendus sur le prix de 5 500 000Fcfa. Je lui ai versé une avance de 3 millions Fcfa. En vérité, je connais pas le fournisseur, c’est lui que je connais. Je suis venu au Sénégal depuis le 28 janvier et depuis je cours derrière mon véhicule. », a dit Y. Diallo. A l’en croire, toutes les démarches ont été faites alors qu’il se trouvait en Arabie Saoudite.



Pour une solution au différend, l’accusé a expliqué lui avoir proposé de lui céder son véhicule en réparation et même s’il refuse, il vendrait la voiture pour lui reverser son argent.



Au procès, Y. Diallo a reçu 700 000Fcfa du prévenu en plus des 400 000Fcfa qui lui avaient été versés.



Dans sa plaidoirie, la partie civile a demandé au tribunal de requalifier les faits en abus de confiance avant de solliciter le paiement intégral du restant estimé à 1 900 000Fcfa ainsi que la somme de 500 000Fcfa pour les dommages et intérêts.



Dans sa réquisition, le parquet a demandé la requalification des faits en escroquerie. Le maître des poursuites a requis 3 mois d’emprisonnement ferme contre M. Niang.



« C’est le prévenu qui a fait toutes ses subterfuges pour soutirer de l’argent à la partie civile», a déclaré le représentant du ministère public.



Pour la défense, le fournisseur existe bel et bien et que celui-ci a leurré son client.



« A. F. Diouf existe la partie civile a lui-même soutenu que son ami en compagnie de mon client sont partis le voir chez lui pour lui remettre les 3 millions Fcfa», a confié le conseil de la défense. Selon la robe noire, M. Niang est tombé sur une mauvaise personne.



« Mon client est un mécanicien, il ne peut pas sortir 3 millions Fcfa en un seul coup pour rembourser. Nous, de notre côté nous allons poursuivre Abdou Lahad pour qu’il nous rembourse l’argent aussi. », a-t-il dit.



Dans son verdict, le juge a condamné le prévenu au paiement intégral de la somme de 2 400 000Fcfa dans un délai de 3 mois. Il le dispense ainsi d’une peine s’il paie et lève le mandat de dépôt à son encontre.