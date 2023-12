Palais de justice : Me Moussa Diop inculpé et placé sous mandat de dépôt

À l’issue de son face à face avec le juge d’instruction du 2e cabinet, le candidat à la présidentielle Me Moussa Diop vient d’être placé sous mandat de dépôt. Après avoir été déféré hier par la sûreté urbaine (Su) et bénéficié d’un retour de parquet, le président de la coalition «And gor yi jotna » va passer sa première nuit en prison ce vendredi avec cette détention provisoire.



Me Moussa Diop a été inculpé pour « Offense au Chef de l'état, actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, diffusion de fausses nouvelles , diffamation, contrefaçon de sceau de l'état et usages de faux.







Cette affaire s’est emballée, pour rappel, après que l’avocat inscrit au barreau de Paris a révélé « une supposée délivrance de permis d’exploration de mines de diamants » qui impliquerait le ministre Aly Ngouillle Ndiaye qui a porté plainte pour « diffamation ».







Cheikh S. FALL