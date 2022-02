Palais : Macky Sall élève les Lions au rang d’Officier de l’ordre national du Lion, le ministre et les fédéraux au Commandeur de l’Ordre…

En plus de la récompense pécuniaire, Sadio Mané and Co ont reçu l’une des plus prestigieuses des récompenses dans l’ordre protocolaire de la Présidence de la République. Les hommes de Aliou Cissé ont encore gagné une médaille, celle d’Officier de l’ordre national du Lion, décernée par le chef de l’État du Sénégal, Macky Sall.



Elle récompense, l’ensemble des 28 joueurs et les membres de leur encadrement couronnés champions d’Afrique pour la première fois de l’histoire. Une décoration à la hauteur de l’exploit en terre camerounaise. Les coéquipiers du capitaine Kalidou Koulibaly ont exprimé leur fierté.



Les membres de la délégation officielle sénégalaise pour la Coupe d’Afrique des nations ont aussi été décorés chacun dans le grade qui le concerne. Le ministre des Sports, le président de la fédération sénégalaise de football et ses trois premiers adjoints ont été élevés au grade de Commandeur de l’Ordre national du Lion.



Il en est de même pour le secrétaire général de la FSF, Victor Ciss, le DTN Mayacine Mar, le sélectionneur Aliou Cissé et ses anciens coéquipiers El H Diouf et Lamine Diatta.



S’en est suivi la décoration des membres du staff technique, médicale et de l’intendance de l’équipe nationale du Sénégal.



« Au moment d’aller à la CAN, je vous avais fait une recommandation, je vous avais confié une mission. Vous êtes revenus avec la coupe. Cette coupe, vous le devez à vos qualités personnelles », se félicite le Chef de l’Etat.



Il a salué la « marque du compétiteur » des joueurs de Aliou Cissé. « Aliou (Cissé), je voudrais saluer ta persévérance. Tu as fait ce qu’aucun entraîneur n’a fait », remercie-t-il.

