PR Macky Sall : « la question de l’ordre public exige que l’exercice de toute responsabilité soit encadré par les lois et règlements. »

La frénésie, le déballage fait de violation du secret professionnel, de manipulation de l’opinion et d’accusation sans preuve diffusés à grand débit sur la toile et dans certains canaux d’information, ont été dénoncés par le président de la République, Macky Sall qui présidait, ce 22 juillet, à Dakar la cérémonie de remise de diplômes aux trois (3) premières promotions du master en comptabilité, contrôle et audit de la « promotion Macky Sall » de l’Université d’Angers à l’Excellence Université Africaine (EUA) délocalisée à Dakar.

« En réalité, l’ère moderne souffre d’une pandémie de fake news qui parasitent les esprits, portent atteinte à l’honorabilité d’honnêtes citoyens et les exposent à la vindicte populaire. Or, dans une société qui se veut ouverte, libre et démocratique comme la nôtre, la liberté perd sa valeur morale chaque fois qu’elle s’affranchit de l’éthique de responsabilité », a déclaré le Chef de l’État. Pour Macky Sall, l’éthique de responsabilité se pose aujourd’hui avec autant sinon plus d’acuité que l’éthique du travail à cause de la volonté de la course effrénée de la notoriété et l’explosion des réseaux sociaux.



« La question de l’ordre public dans nos États, nos espaces, exige que l’exercice de toute responsabilité soit encadré par les lois et règlements qui s’y attache. C’est un impératif minimum de la vie en société », a confié le président de la République qui a profité de l’assistance pour magnifier la clairvoyance des autorités compétentes sur la question.