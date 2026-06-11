PASTEF : Guy Marius Sagna recadre les cadres du parti et appelle à l’exemplarité

Le député Guy Marius Sagna s’est adressé aux militants de Pastef, qui occupent des postes de responsabilité. Dans un post sur sa page Facebook, le parlementaire demande aux sympathisants de ne pas se réfugier derrière le slogan « Sonko seul », mais plutôt d'incarner l’exemplarité.



« Ce qui est attendu de tous les militants de PASTEF qui ont des postes ce n’est pas de dire « Sonko seul ». Ce qui est attendu d’eux c’est non pas d’être de bons députés, de bons DG, de bons maires mais d’être d’abord et surtout les meilleurs députés, DG, maires.. à l’image de Sonko. C’est le premier et meilleur service et devoir que nous pouvons et devons rendre à la Révolution souverainiste Africaine du Sénégal et à la mémoire de nos martyrs et blessés », écrit-il.