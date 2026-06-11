Forum des Territoires de Bruxelles : Le maire Alioune Sarr reçoit le "trophée de la vision politique et du développement urbain."

À l’occasion du Forum des Territoires organisé à Bruxelles, M. Alioune Sarr s’est vu décerner le prestigieux « Trophée de la Vision Politique et du Développement Urbain », une distinction honorant les dirigeants publics dont la vision stratégique et les réalisations contribuent durablement à la transformation des territoires.

UNE DISTINCTION POUR UNE VISION TRANSFORMATRICE

Selon les organisateurs, le Trophée de la Vision Politique et du Développement Urbain distingue les approches politiques qui font du développement urbain un puissant levier de transformation économique, sociale et territoriale.

NOTTO DIOBASSE SMART CITY : UN MODÈLE AFRICAIN INNOVANT

Le programme Notto Diobasse Smart City repose sur une approche intégrée associant l’aménagement durable du territoire, le développement de zones industrielles, la modernisation agricole, les infrastructures économiques et sociales, l’habitat planifié, l’innovation technologique, la formation professionnelle et la création d’emplois.

UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE

« Ce trophée est avant tout celui des populations de Notto Diobasse, de nos partenaires et de tous ceux qui croient en la capacité des territoires africains à construire leur propre développement», a déclaré le maire de Notto Diobasse. Avant de conclure : « L’Afrique doit devenir un espace de production, d’innovation et de prospérité. Les territoires doivent être au cœur de cette transformation. »