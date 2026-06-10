Nécrologie: Dahra Djoloff en deuil avec le décès de l'ancien maire Pape Alioune Sarr

La commune de Dahra Djoloff est frappée par un deuil. Pape Alioune Sarr, ancien maire de la ville, est décédé ce mardi à Dakar à l'âge de 71 ans, des suites d'une longue maladie.

La disparition de cette figure politique du Djoloff a suscité une vive émotion au sein des populations de Dahra et au-delà. Deuxième maire de la commune entre 2009 et 2014, Pape Alioune Sarr a marqué son passage à la tête de la municipalité par son engagement en faveur du développement local et de la promotion de sa ville.

Ancien secrétaire général de la section locale du Parti démocratique sénégalais (PDS), il s'était distingué tout au long de son parcours par son attachement à l'autonomie politique et à l'émergence économique de Dahra Djoloff. Ses prises de position et son engagement constant en faveur des intérêts de sa commune lui avaient valu le respect de nombreux habitants.

Le défunt sera inhumé cet après-midi à Dahra Djoloff, sa terre natale, où parents, amis, responsables politiques et populations sont attendus pour lui rendre un dernier hommage. Avec la disparition de Pape Alioune Sarr, le Djoloff perd l'un de ses fils les plus engagés.



Zale Ndiaye ( Linguère)