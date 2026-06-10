iPhone, coffre-fort disparu et faux alibis : comment un commerçant est accusé d’avoir détourné près de 69 millions de FCFA

Une affaire mêlant confiance trahie, téléphones portables haut de gamme et supposé vol spectaculaire secoue actuellement le milieu du commerce à Dakar. Selon le quotidien Libération, un jeune commerçant de 26 ans est poursuivi pour abus de confiance et escroquerie portant sur un préjudice estimé à plus de 68,8 millions de FCFA.



