iPhone, coffre-fort disparu et faux alibis : comment un commerçant est accusé d’avoir détourné près de 69 millions de FCFA

Le mis en cause, Mamadou Sidy Ba, domicilié à Dieuppeul, a été interpellé par les éléments du commissariat de Grand-Yoff à la suite d’une plainte déposée par A. Basse, commerçante dont la famille entretenait depuis plusieurs années une relation d’affaires avec lui.
D’après Libération, la famille Basse importait régulièrement des téléphones iPhone depuis Dubaï et confiait leur commercialisation à Mamadou Sidy Ba. Sa mission consistait à vendre les appareils neufs puis à reverser les recettes après déduction de sa commission.
Cependant, à la suite de la Tabaski 2026, un inventaire contradictoire effectué entre les deux parties a permis de constater un important manque à gagner. Le reliquat non reversé s’élevait précisément à 66 775 000 FCFA.
Face aux demandes répétées de la famille Basse, le commerçant aurait alors multiplié les explications jugées peu crédibles par les enquêteurs. Pendant près de trois mois, il aurait affirmé être dans l’impossibilité d’ouvrir son coffre-fort, prétextant la perte des clés. Dans le même temps, il continuait pourtant à réclamer de nouveaux lots d’iPhone à ses partenaires commerciaux.
Toujours selon Libération, après avoir obtenu des fonds destinés à financer l’ouverture du coffre-fort par un technicien, Mamadou Sidy Ba aurait changé plusieurs fois de version. Il aurait d’abord évoqué des dégâts sur les appareils avant d’affirmer que des techniciens sollicités à Mbour puis à Touba auraient vidé frauduleusement le coffre-fort de l’intégralité du stock de téléphones.
Les investigations ont également permis de mettre au jour d’autres présumées victimes. Parmi elles figure un client identifié sous les initiales A. Kane. Celui-ci affirme avoir acheté plusieurs iPhone auprès du suspect pour un montant total de 1 830 000 FCFA. Les appareils lui auraient été présentés comme neufs alors qu’ils étaient, selon ses déclarations, des téléphones reconditionnés et déjà utilisés. Des photographies, données personnelles et autres contenus appartenant à des tiers auraient même été retrouvés dans leur mémoire interne.
Entendu par les enquêteurs, Mamadou Sidy Ba a reconnu plusieurs éléments importants du dossier. Il admet notamment l’existence de l’inventaire et le montant de 66 775 000 FCFA restant dû à la famille Basse. Toutefois, il continue de soutenir sa version selon laquelle des techniciens inconnus auraient dérobé le contenu du coffre-fort.
Les policiers ont cependant relevé de nombreuses incohérences dans ses déclarations. Interrogé sur sa réaction après ce prétendu vol portant sur plusieurs dizaines de millions de francs CFA, il a affirmé avoir saisi la Division des investigations criminelles (DIC). Mais il s’est montré incapable de fournir le moindre document ou numéro de plainte permettant de vérifier cette affirmation.
Plus accablant encore, le suspect a reconnu avoir menti à la plaignante. Il a notamment admis avoir simulé un faux virement bancaire de 7 millions de FCFA à partir de son compte ouvert à la BSIC, alors que celui-ci ne contenait pas les fonds nécessaires. Il aurait également inventé de fausses menaces d’emprisonnement pour dettes afin de décourager la victime de saisir la justice. Selon ses propres déclarations, il aurait agi sous l’effet de la peur et de la honte.
Concernant les téléphones vendus à A. Kane, Mamadou Sidy Ba reconnaît qu’ils provenaient effectivement du stock appartenant à la famille Basse. Il tente néanmoins de justifier leur état défectueux en évoquant de simples problèmes liés aux mises à jour des appareils.
L’affaire pourrait encore prendre de l’ampleur. L’exploitation du téléphone portable du mis en cause a permis aux enquêteurs de découvrir une autre victime potentielle, identifiée sous les initiales S. Coly. Cette dernière aurait versé 195 000 FCFA pour l’achat d’un iPhone qui ne lui aurait jamais été livré. Invitée à se présenter au commissariat de Grand-Yoff, elle devrait être entendue dans le cadre de la procédure.
D’après Libération, la famille Basse importait régulièrement des téléphones iPhone depuis Dubaï et confiait leur commercialisation à Mamadou Sidy Ba. Sa mission consistait à vendre les appareils neufs puis à reverser les recettes après déduction de sa commission.
Cependant, à la suite de la Tabaski 2026, un inventaire contradictoire effectué entre les deux parties a permis de constater un important manque à gagner. Le reliquat non reversé s’élevait précisément à 66 775 000 FCFA.
Face aux demandes répétées de la famille Basse, le commerçant aurait alors multiplié les explications jugées peu crédibles par les enquêteurs. Pendant près de trois mois, il aurait affirmé être dans l’impossibilité d’ouvrir son coffre-fort, prétextant la perte des clés. Dans le même temps, il continuait pourtant à réclamer de nouveaux lots d’iPhone à ses partenaires commerciaux.
Toujours selon Libération, après avoir obtenu des fonds destinés à financer l’ouverture du coffre-fort par un technicien, Mamadou Sidy Ba aurait changé plusieurs fois de version. Il aurait d’abord évoqué des dégâts sur les appareils avant d’affirmer que des techniciens sollicités à Mbour puis à Touba auraient vidé frauduleusement le coffre-fort de l’intégralité du stock de téléphones.
Les investigations ont également permis de mettre au jour d’autres présumées victimes. Parmi elles figure un client identifié sous les initiales A. Kane. Celui-ci affirme avoir acheté plusieurs iPhone auprès du suspect pour un montant total de 1 830 000 FCFA. Les appareils lui auraient été présentés comme neufs alors qu’ils étaient, selon ses déclarations, des téléphones reconditionnés et déjà utilisés. Des photographies, données personnelles et autres contenus appartenant à des tiers auraient même été retrouvés dans leur mémoire interne.
Entendu par les enquêteurs, Mamadou Sidy Ba a reconnu plusieurs éléments importants du dossier. Il admet notamment l’existence de l’inventaire et le montant de 66 775 000 FCFA restant dû à la famille Basse. Toutefois, il continue de soutenir sa version selon laquelle des techniciens inconnus auraient dérobé le contenu du coffre-fort.
Les policiers ont cependant relevé de nombreuses incohérences dans ses déclarations. Interrogé sur sa réaction après ce prétendu vol portant sur plusieurs dizaines de millions de francs CFA, il a affirmé avoir saisi la Division des investigations criminelles (DIC). Mais il s’est montré incapable de fournir le moindre document ou numéro de plainte permettant de vérifier cette affirmation.
Plus accablant encore, le suspect a reconnu avoir menti à la plaignante. Il a notamment admis avoir simulé un faux virement bancaire de 7 millions de FCFA à partir de son compte ouvert à la BSIC, alors que celui-ci ne contenait pas les fonds nécessaires. Il aurait également inventé de fausses menaces d’emprisonnement pour dettes afin de décourager la victime de saisir la justice. Selon ses propres déclarations, il aurait agi sous l’effet de la peur et de la honte.
Concernant les téléphones vendus à A. Kane, Mamadou Sidy Ba reconnaît qu’ils provenaient effectivement du stock appartenant à la famille Basse. Il tente néanmoins de justifier leur état défectueux en évoquant de simples problèmes liés aux mises à jour des appareils.
L’affaire pourrait encore prendre de l’ampleur. L’exploitation du téléphone portable du mis en cause a permis aux enquêteurs de découvrir une autre victime potentielle, identifiée sous les initiales S. Coly. Cette dernière aurait versé 195 000 FCFA pour l’achat d’un iPhone qui ne lui aurait jamais été livré. Invitée à se présenter au commissariat de Grand-Yoff, elle devrait être entendue dans le cadre de la procédure.
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