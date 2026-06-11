Commission de protections des données personnelles : 317 dossiers traités au 1er trimestre 2026 dont 31 demandes d'autorisations, 9 plaintes et un signalement

La Commission de protection des Données Personnelles (CDP) a présenté son bilan du 1er trimestre 2026. Selon le rapport trimestriel N° 01-2026, trois cent dix-sept (317) dossiers ont été traités dont deux cent quatre -vingt -six (286) déclarations et une trentaine demandes d'autorisations.



S’agissant des sessions plénières, 283 récépissés de déclaration ont été enregistrés dont 200 concernant l’installation des caméras dans les établissements (UGB, Ecobank, Vivo Energy, Lagardère, Terminal Pétrolier, Harmattan...). 27 autorisations ont été délivrées par la CDP. Ses autorisations concernent des structures comme COSEC, SOGIP, INTERSEC. etc

Pour ce qui est des autres décisions, la CDP note 3 sursis à statuer, 3 auditions, 1 rejet et 1 signalement.

Par ailleurs, la CDP a reçu 9 plaintes et 1 signalement au courant de ce trimestre, renseigne le rapport exploité par la rédaction de Dakaractu.