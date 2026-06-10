Diamaguène : les révélations troublantes de deux talibés conduisent à l’arrestation d’un jeune pensionnaire de daara pour acte contre nature

Les faits remontent au 8 juin 2026. Ce jour-là, une restauratrice identifiée sous les initiales C. Fall s’est présentée au commissariat de Diamaguène-Sicap Mbao en compagnie de deux mineurs, tous deux élèves dans une école coranique.



D’après les éléments rapportés par Libération, la dame affirme avoir surpris les deux enfants dans une situation compromettante sur un canapé appartenant à un voisin tailleur. La scène se serait déroulée dans un couloir séparant leurs lieux de travail respectifs.



Surprise par ce qu’elle venait de découvrir, C. Fall aurait immédiatement interpellé les deux garçons. Pris de panique, les enfants auraient imploré son pardon. Considérant la gravité de la situation, la restauratrice a décidé de saisir les services de police afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire.



Au cours de leur audition, les déclarations des deux mineurs ont orienté l’enquête vers une tout autre dimension. Selon Libération, l’un des enfants, identifié sous les initiales B.A. Ndiaye, âgé de 11 ans, a affirmé avoir reproduit ces comportements après avoir lui-même été victime d’abus sexuels répétés de la part d’un jeune homme nommé Mor, au sein de l’école coranique où il réside.



Le second enfant, B. Youm, âgé d’environ 7 ans, aurait quant à lui été entraîné dans cette situation par son camarade plus âgé. Selon les témoignages recueillis, le jeune garçon, très éprouvé émotionnellement, aurait fondu en larmes lors des auditions.



Face à la gravité des accusations, les enquêteurs ont immédiatement effectué un déplacement au daara concerné, dirigé par un maître coranique identifié sous les initiales A. Cissé. Les investigations ont conduit à l’interpellation de Mor Ndione, âgé de 18 ans et domicilié au quartier Abdou Ndiaye.



Conduit au commissariat pour être entendu, le mis en cause a rejeté catégoriquement les accusations portées contre lui. Toutefois, selon Libération, ses déclarations n’ont pas permis de dissiper les soupçons des enquêteurs.



Dans le cadre de la procédure, les autorités judiciaires ont ordonné des examens médicaux sur les deux mineurs. Un médecin de l’hôpital de Pikine a ainsi été saisi afin de procéder aux constatations nécessaires et d’éclairer davantage l’enquête.



Sur instruction du procureur de la République, les deux enfants ont été confiés à l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO) afin de bénéficier d’une prise en charge adaptée. Quant à Mor Ndione, il a été placé en garde à vue dans l’attente des suites de l’enquête.

