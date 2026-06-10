Sénégal - l’Entretien d’Aminata Touré à RT : "Au-delà de la communication politique, un objet d’analyse" (Boubacar Ly)

Les prises de parole des hauts responsables politiques constituent souvent des révélateurs des transformations doctrinales qui traversent les États. À cet égard, l’interview accordée par Aminata Touré, Haute Représentante du Président de la République du Sénégal, à RT Français mérite une attention particulière. L’intérêt de cet entretien ne réside pas uniquement dans les positions exprimées sur les grands dossiers internationaux. Il tient surtout à ce qu’il révèle d’une tentative de redéfinition du positionnement international du Sénégal dans un contexte marqué par l’émergence d’un ordre mondial plus fragmenté, la montée des revendications souverainistes en Afrique et la remise en question des architectures héritées de l’après-indépendance. Cependant, une lecture académique de cet entretien invite à dépasser les effets de communication et à interroger les tensions, les contradictions et les défis que soulève cette nouvelle rhétorique diplomatique. Car entre le discours de souveraineté et les réalités de l’interdépendance contemporaine subsiste un écart que peu de pays peuvent ignorer.

La souveraineté : un concept mobilisateur mais polysémique

Le premier enseignement de l’entretien réside dans la centralité accordée à la notion de souveraineté. Depuis l’alternance politique de 2024, celle-ci est devenue la matrice idéologique du nouveau pouvoir sénégalais. Elle irrigue aussi bien les débats relatifs à la présence militaire étrangère que ceux concernant les ressources naturelles, la monnaie, les accords économiques ou encore la gouvernance internationale. Pour autant, la souveraineté demeure un concept aux contours variables. Dans sa conception classique, elle renvoie à la capacité d’un État à exercer une autorité exclusive sur son territoire et à prendre librement ses décisions. Mais dans un contexte de mondialisation avancée, cette définition apparaît insuffisante. Les États contemporains évoluent dans des systèmes d’interdépendance financière, technologique, énergétique et sécuritaire qui limitent mécaniquement leur autonomie.

La question n’est donc plus celle d’une souveraineté absolue, largement théorique, mais celle des marges de manœuvre dont disposent les États pour orienter leur trajectoire de développement. Sous cet angle, le discours porté par Aminata Touré traduit moins une quête d’autarcie qu’une volonté de rééquilibrage des rapports de dépendance.

Une rupture réelle ou une adaptation des continuités ?

L’un des récits dominants depuis l’arrivée au pouvoir du tandem Diomaye–Sonko repose sur l’idée d’une rupture profonde avec les orientations diplomatiques des régimes précédents. Cette lecture mérite toutefois d’être nuancée. Certes, plusieurs signaux témoignent d’une volonté de redéfinition : retrait progressif des forces françaises, réaffirmation de la souveraineté économique, diversification des partenariats internationaux ou encore discours plus affirmé sur la réforme de la gouvernance mondiale. Mais ces évolutions s’inscrivent également dans une tradition diplomatique sénégalaise ancienne. Depuis son indépendance, le Sénégal a régulièrement cherché à conjuguer ouverture internationale, multilatéralisme et diversification des partenariats. Sous les présidences successives de Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall, Dakar a entretenu des relations avec une pluralité d’acteurs internationaux tout en préservant une relative autonomie diplomatique. La nouveauté réside donc moins dans les objectifs poursuivis que dans le registre discursif mobilisé pour les justifier. Le vocabulaire de la souveraineté apparaît ainsi comme une tentative de reformulation politique d’orientations dont certaines existaient déjà sous des formes différentes.

Le non-alignement à l’épreuve du monde multipolaire

L’un des aspects les plus intéressants de l’entretien concerne la revendication implicite d’un non-alignement renouvelé. Face à la compétition croissante entre les grandes puissances, de nombreux États africains cherchent à éviter les logiques d’alignement exclusif.

Cette posture s’explique par plusieurs facteurs : - l’émergence de nouveaux partenaires économiques ; - l diversification des sources de financement ; - le rejet des dépendances asymétriques ;

- la volonté de maximiser les opportunités offertes par la compétition internationale.

Toutefois, l’expérience historique montre que le non-alignement constitue davantage une stratégie qu’une position de confort. Il suppose une forte capacité institutionnelle, une cohérence diplomatique et une autonomie économique suffisante pour résister aux pressions concurrentes des différentes puissances. Or, la plupart des États africains, y compris le Sénégal, demeurent confrontés à des vulnérabilités structurelles importantes. Le risque est alors que la diversification des partenariats ne produise pas une réduction des dépendances mais simplement leur déplacement. Autrement dit, substituer une dépendance à une autre ne constitue pas nécessairement un gain de souveraineté.

La question des capacités étatiques

L’interview d’Aminata Touré met également en lumière un enjeu souvent sous-estimé dans les débats souverainistes : celui des capacités de l’État. La littérature en science politique et en économie du développement souligne que la souveraineté ne se décrète pas. Elle se construit. Elle repose notamment sur :

- la qualité des institutions ;

- la capacité fiscale ;

- l'efficacité administrative ;

- la maîtrise technologique ;

- la compétitivité économique ;

- la production de connaissances stratégiques.

Dans cette perspective, le véritable défi du Sénégal n’est peut-être pas diplomatique mais institutionnel. La capacité du pays à défendre ses intérêts sur la scène internationale dépendra largement de sa capacité à renforcer son appareil productif, à développer son capital humain et à accroître sa résilience économique. Sans cette base matérielle, la souveraineté risque de demeurer un horizon politique davantage qu’une réalité opérationnelle.

Une diplomatie entre attentes populaires et contraintes systémiques

L’interview révèle enfin une tension caractéristique de nombreuses transitions politiques contemporaines. D’un côté, les attentes populaires sont fortes. Une partie importante de la population aspire à une transformation profonde des rapports entre l’Afrique et le reste du monde. De l’autre, les contraintes du système international limitent les marges de manœuvre des gouvernements. Cette tension est particulièrement visible dans le cas sénégalais. Le pouvoir doit simultanément répondre à une demande sociale de changement, rassurer les investisseurs, préserver les équilibres macroéconomiques, maintenir ses partenariats stratégiques et renforcer son influence régionale. La réussite de cette équation dépendra moins de la force du discours que de la capacité à articuler ambition politique et réalisme stratégique.

Le Sénégal face à son moment géopolitique

L’entretien d’Aminata Touré ne doit donc pas être lu comme une simple déclaration diplomatique. Il constitue un indicateur des débats qui traversent aujourd’hui l’ensemble du continent africain : comment renforcer la souveraineté dans un monde interdépendant ? Comment diversifier ses partenariats sans multiplier les dépendances ? Comment transformer les aspirations populaires en politiques publiques durables ? Le Sénégal apparaît aujourd’hui comme un laboratoire particulièrement intéressant de ces interrogations. La doctrine de souveraineté portée par les nouvelles autorités offre un cadre politique mobilisateur. Mais sa crédibilité dépendra de sa traduction concrète dans les domaines économique, institutionnel et technologique. Plus qu’une rupture définitive avec le passé, l’enjeu est peut-être celui d’une adaptation de l’État sénégalais à un environnement international profondément transformé. C’est dans cette capacité à concilier aspiration souveraine et insertion mondiale que se jouera, au cours des prochaines années, la véritable portée stratégique du projet porté par les nouvelles autorités sénégalaises.

Par Boubacar LY

Consultant en Intelligence Économique et Management Stratégique – Doctorant DBA