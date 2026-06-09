Éducation :Sept (7) pays francophones en immersion pour la transformation des politiques éducatives

Le deuxième regroupement de la première cohorte de la filière « Cadres éducatifs » du collège international de Villers-Cotterêts s’ouvre, ce mardi 9 juin 2026 à l’Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation(IFEF). En immersion au Sénégal, pendant quatre jours, ses cadres éducatifs issus de sept pays francophones (Côte d’ivoire, Djibouti, France, Haïti, Madagascar, Sénégal et Togo) vont observer, analyser et comparer des pratiques réelles et en tirer des leviers concrets pour transformer leurs propres politiques éducatives.



Ce regroupement a été piloté par l'Agence Universitaire de la Francophonie(AUF) et organisé avec l’appui de l’organisation internationale de la Francophonie à travers l’IFEF et du ministère de l’Éducation nationale du Sénégal. L’objectif est de mettre en relation les apports théoriques du premier regroupement et de la formation à distance avec des réalités éducatives concrètes observées directement sur le terrain. Empêchée, le ministre de l’Éducation national a été représenté par son secrétaire général, Pape Malick Ndao. Au nom du gouvernement du Sénégal et du ministre de tutelle, il a exprimé sa profonde gratitude à l’endroit de l’organisation internationale de la Francophonie (OIF) et de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) dont l’engagement constant constitue de manière décisive à la transformation qualitative des systèmes éducatifs.





En vérité, il s’agit de renforcer les capacités d’analyse, de pilotage et d’innovation afin de bâtir des systèmes éducatifs plus résilients, plus performants. De ce fait, il appartiendra aux acteurs d’identifier des leviers d’action concrets et audacieuses susceptibles de relever les défis structurels qui se posent aux nations respectives. « Je demeure intimement convaincu que la capitalisation des expériences porteuses, menées au sein de l’espace de la francophonie constitue une opportunité majeure », dit-il.

Cela permettra de leur guider vers une articulation harmonieuse, scientifiquement validée et pédagogiquement efficace entre la langue française et les langues nationales. Par ailleurs, il estime que la qualité du système éducatif reste indissociable de la solidité de la formation des enseignants. Il ajoute que l’intégration du numérique et de l’intelligence artificielle dans les systèmes éducatifs s’impose aujourd’hui comme une nécessité stratégique incontournable.

Ouidad Tebbaa a de son côté remercié le ministère de l’éducation nationale pour son soutien indéfectible à tous les projets qu’ils déploient avec eux au Sénégal. Mais aussi IFEF et son équipe pour leur engagement sans faille. De son avis, « Dakar vient combler la présence, la possibilité de se rencontrer pour de vrai, de débattre, d’observer, de comparer en temps réel ce que chacun voit et ceux que les autres perçoivent au centre ».





C’est toute la singularité de ce regroupement dont le sens est de partager avec le Sénégal dans leur classes les dispositifs des centres de formations pour rencontrer des enseignants, les formateurs, des inspecteurs de ce pays qui chaque jour font vivre les politiques éducatives. Cependant, trois thématiques méritent d’être étudiées : la langue française comme langue d’enseignement, le numérique éducatif, la formation continue des enseignants pour regarder les mêmes réalités et en tirer les analyses qui vont nourrir les livrables collectives.