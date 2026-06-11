Mbane : l’hôpital militaire de campagne démarre ses activités après la visite des autorités

L’hôpital militaire de campagne déployé à Mbane a officiellement ouvert ses portes jeudi 5 juin 2026, avec l’accueil des premiers patients. Le lancement intervient après une visite de terrain des autorités administratives, sanitaires et locales sur le site.



Au cours de cette visite, les responsables ont rencontré les équipes médicales militaires. L’objectif : évaluer les capacités opérationnelles de la structure et renforcer la coordination avec les services de santé locaux.



À l’issue de cette phase d’évaluation, l’hôpital a démarré ses activités. Dès leur arrivée, les premiers patients bénéficient d’une prise en charge complète. Des équipes médicales militaires sont mobilisées pour assurer des soins de qualité dans les meilleures conditions possibles.



Le déploiement de cet hôpital de campagne vise à renforcer l’offre de soins dans la zone de Mbane et à appuyer le système de santé local.



Cheikh Ba (Saint-Louis)