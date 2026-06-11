Horreur à Kaolack : une fillette de 4 ans victime d’un viol présumé, un voisin de 18 ans arrêté

Une fillette âgée de seulement quatre ans aurait été victime d’abus sexuels commis par un jeune voisin de 18 ans. Les faits présumés, rapportés par le quotidien Libération, ont conduit à l’interpellation du suspect et à l’ouverture d’une enquête policière.



Selon les informations relayées par Libération, les parents de l’enfant se sont présentés au commissariat de Kaolack le 9 juin dernier afin de déposer une plainte pour des faits présumés de pédophilie et de viol sur leur fille.



Les révélations bouleversantes de l’enfant



D’après les déclarations recueillies par les enquêteurs, c’est dans la soirée du 8 juin que la petite fille aurait confié à ses parents ce qu’elle affirme avoir subi.



Selon le récit rapporté par sa mère, l’enfant aurait été attirée sur la terrasse d’une habitation par un voisin identifié comme étant Bakary Djanka, âgé de 18 ans. La fillette aurait ensuite relaté à ses parents des actes à caractère sexuel qui auraient été commis à son encontre.



Profondément choqués par les confidences de leur enfant, les parents ont immédiatement décidé de saisir les autorités compétentes.



Un examen médical ordonné



Dans le cadre de l’enquête, les services de police ont sollicité une expertise médicale afin de vérifier les déclarations de la victime présumée.



Toujours selon Libération, une réquisition a été adressée au Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. L’examen pratiqué par un spécialiste aurait mis en évidence des éléments compatibles avec un abus sexuel sur l’enfant.



Ces constatations médicales ont constitué un élément majeur dans la poursuite des investigations.



Le suspect interpellé



À la suite du dépôt de plainte et des premiers résultats de l’enquête, les policiers ont été chargés de retrouver et d’interpeller le principal suspect.



Bakary Djanka, âgé de 18 ans et domicilié dans le même quartier que la famille de la victime, a ainsi été conduit au commissariat pour être entendu.



Lors de son audition, le jeune homme a contesté les accusations portées contre lui. Il a toutefois reconnu avoir été présent dans l’environnement familial de la victime au moment des faits évoqués par les enquêteurs.



Une enquête toujours en cours



Au regard des déclarations recueillies et des conclusions médicales versées au dossier, le suspect a été placé en garde à vue afin de permettre la poursuite des investigations.



Les enquêteurs cherchent désormais à établir avec précision les circonstances des faits dénoncés et à recueillir l’ensemble des éléments nécessaires à la manifestation de la vérité.