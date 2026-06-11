Kaolack : un scooter volé à Dakar retrouvé grâce au GPS, deux suspects arrêtés

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Kaolack a mis la main sur deux individus soupçonnés d’appartenir à un réseau spécialisé dans le vol et le recel de motos. Les suspects sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vol en réunion.



L’affaire a débuté le 1er juin 2026 lorsqu’un propriétaire a signalé le vol de son scooter Honda PCX à Dakar. Heureusement pour la victime, le deux-roues était équipé d’un système de géolocalisation GPS.



Le GPS mène les enquêteurs jusqu’à Kaolack



Les premières vérifications techniques ont permis de localiser le scooter dans la commune de Kaolack. Exploitant rapidement ces informations, les éléments de la Brigade de recherches ont lancé une opération de terrain le 3 juin.



Le signal GPS a conduit les enquêteurs vers une habitation située au quartier Kasnack. La descente policière a permis de retrouver le scooter volé et d’interpeller un premier suspect.



Une seconde moto suspecte découverte



Sur place, les policiers ont également arrêté un second individu trouvé en possession d’un autre scooter de marque Honda SH dont l’origine paraissait douteuse.



Au cours de son audition, ce dernier est passé aux aveux et a révélé l’existence d’un réseau organisé opérant entre Dakar et Kaolack.



Un réseau structuré entre Dakar et Kaolack



Selon ses déclarations, un complice basé à Dakar, présenté comme le cerveau de l’organisation, serait chargé de coordonner les vols. Son rôle consistait ensuite à acheminer les motos dérobées vers Kaolack afin de les revendre ou de les écouler discrètement sur le marché local.



Les enquêteurs travaillent actuellement à l’identification complète de ce présumé chef de réseau ainsi qu’à l’interpellation des autres membres impliqués.



Deux motos saisies



Les deux scooters récupérés ont été placés sous scellés pour les besoins de l’enquête.



Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et vol en réunion.