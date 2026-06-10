Gouvernance territoriale : Le Sénégal accueille les maires d'Afrique du 10 au 12 juin

Sous le haut patronage du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, la capitale sénégalaise va abriter trois grands évènements du 10 au 12 juin. Il s’agit de la 35ème session du Comité Exécutif de l’organisation panafricaine des cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU Afrique), le colloque international du Réseau des femmes élues locales d’Afrique (REFELA), l’Assemblée Générale élective du REFELA.



La session du 10 juin constitue une étape hautement stratégique. À l’ordre du jour, « l’approbation des comptes de l’exercice 2025 », « l’examen du cadre stratégique pour la relance de l’organisation » et « la préparation de la participation des membres africains au congrès mondial de CGLU Monde qui se tiendra à Tanger (Maroc) du 22 au 25 juin 2026 ».



Le 11 juin, sous la présidence du chef de l’État sénégalais, se tiendra le colloque international du Réseau des Femmes Élues locales d’Afrique (REFELA) autour du thème « leadership féminin, facteur de développement territorial durable ». Il faut noter que ce colloque bénéficie du soutien de la GIZ et du ministère de l’Urbanisme, des collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires du Sénégal », le 12 juin « l’Assemblée Générale élective du REFELA désignera le nouveau bureau exécutif pour un mandat de trois ans ».

Ces travaux seront conduits par les leaders de la gouvernance territoriale africaine parmi lesquels Moussa Balla Fofana, ministre de l’Urbanisme, des collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires du Sénégal, M. Oumar Ba, président de l’Association des Maires du Sénégal(AMS) et président de CGLU Afrique, Professeur Peter Anyang Nyong’o, gouverneur de Kisumu, Mme Rohey Malick Lowe, Maire de Banjul, Présidente sortante du REFELA et Mme Thérèse Diouf Faye, présidente du REFELA Sénégal », renseigne le communiqué.