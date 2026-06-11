Taïwan tire des missiles en direction de la Chine lors d’un exercice militaire

L’armée taïwanaise a tiré mercredi des missiles en direction de la Chine lors d’un exercice militaire, rapporte l’agence de presse AP. Lors de ce test, l’armée affirme avoir utilisé des missiles d’essai à portée réduite.

Selon Taipei, l’objectif de l’exercice était de tester le système de roquettes HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Ces armes sont principalement utilisées contre l’artillerie et les véhicules blindés légers. Elles présentent l’avantage de pouvoir être déplacées très rapidement après le tir de projectiles.



Le système est de fabrication américaine et est fourni à Taïwan par Washington. Lors de l’exercice, l’armée affirme avoir utilisé des missiles particuliers à portée réduite, qui sont retombés en mer non loin de la côte.



Les relations entre la Chine et Taïwan sont tendues depuis un certain temps. Pékin ne considère pas Taïwan comme un État distinct, mais comme une province rebelle qui devra tôt ou tard être réintégrée à la Chine. Les autorités chinoises n’ont jamais exclu de recourir un jour à la force pour conquérir l’île.



L’armée chinoise mène par ailleurs presque quotidiennement des manœuvres militaires autour des eaux taïwanaises.

