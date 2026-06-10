MBACKÉ- Chute spectaculaire de l’antenne de la RTS à’/ Un véhicule serait en cause, les populations riveraines ne veulent plus de l’objet

Une impressionnante antenne-relais de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) s’est effondrée ce mercredi 10 juin aux alentours de 21h15 au quartier Ndiackalack, à Mbacké. L’ouvrage, qui culmine à plus de 100 mètres de hauteur, est tombé après qu’un véhicule a percuté l’un de ses supports avant de prendre la fuite, selon des sources concordantes.



C’est un bruit assourdissant qui a alerté les riverains. « On a cru à un tremblement de terre ou à une explosion », témoigne un habitant. Heureusement, la chute de cette structure imposante, qui aurait pu provoquer un drame, n’a fait que des dégâts matériels : elle a atterri sur un véhicule en stationnement.



Sur place, la trouille le dispute à la colère. Les populations, encore sous le choc, ont interpellé DakarActu pour exprimer leur vive inquiétude. « Cette antenne menace nos vies depuis des années. Si elle était tombée sur une maison, on déplorerait des morts. Il faut absolument la délocaliser », ont-elles martelé.



La police s’est rapidement déployée sur les lieux pour effectuer les constats d’usage et lancer une enquête afin de retrouver le véhicule responsable et ses occupants, qui ont pris la clef des champs après l’impact. Aucune victime n’est à déplorer, mais cet incident relance le débat sur la sécurité des riverains face aux infrastructures techniques implantées en plein cœur des zones d’habitation.