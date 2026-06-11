Linguère : à l’approche de l’hivernage, les paysans réclament des semences en qualité et en quantité suffisante

À quelques semaines du démarrage effectif de l’hivernage dans plusieurs régions du pays, l’inquiétude gagne les producteurs agricoles du département de Linguère. Dans cette zone à forte vocation agropastorale, les opérations de distribution des semences tardent encore à démarrer, suscitant l’impatience des paysans.



Par la voix de Mor Ndiaye Boustane, président du syndicat regroupant les paysans, éleveurs et pêcheurs du département de Linguère, les acteurs du monde rural interpellent l’État du Sénégal sur l’urgence de mettre à leur disposition des semences de qualité et en quantité suffisante pour réussir la campagne agricole 2026.



« Il est temps que l’État s’y mette. Jusqu’à présent, je ne suis informé d’aucune distribution de semences dans la localité », déclare Mor Ndiaye Boustane.



Selon lui, l’agriculture demeure la principale activité économique du département et fait vivre plus de 80 % des populations. À ce titre, les producteurs estiment que les autorités doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir une bonne préparation de la campagne agricole.



Le responsable du syndicat plaide notamment pour la mise à disposition d’au moins 1 000 tonnes de semences d’arachide décortiquée, ainsi qu’une importante quantité d’engrais afin de répondre aux besoins des exploitants agricoles.



Au-delà des intrants, les paysans réclament également un renforcement du matériel agricole. Mor Ndiaye Boustane insiste sur la nécessité de doter les producteurs de semoirs, de tracteurs, de charrettes et d’équipements adaptés aux réalités du terrain.



Il appelle par ailleurs les autorités à veiller à ce que les semences, les engrais et le matériel agricole soient distribués aux véritables producteurs afin d’améliorer les rendements et de contribuer au développement du secteur agricole dans le Djoloff.



Alors que les premières pluies sont annoncées dans la partie orientale du pays, le monde paysan de Linguère reste dans l’expectative. Entre inquiétude et espoir, les producteurs attendent un signal fort des pouvoirs publics pour aborder sereinement la campagne agricole 2026.

