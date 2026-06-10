Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat: Alpha Thiam prend fonction et décline sa feuille de route

La passation de service entre le nouveau ministre de la culture entrant, Alpha Thiam et le ministre sortant Amadou Bâ s'est déroulée hier, mardi 09 juin 2026. Lors de sa prise de parole, le ministre Alpha Thiam a déclaré que « Nous sommes profondément attachés à notre identité culturelle qui va de pair avec notre patriotisme et qui va de pair avec notre souveraineté ».



Selon lui, « le Sénégal a une identité culturelle forte qui trouve son expression sur l’ensemble des territoires dont la diversité constitue une richesse exceptionnelle ». Il ajoute : « Oui M le ministre, vous avez raison, nous devrions territorialiser la mission de notre ministère ».



Ainsi, en prenant les rênes du ministère, il s’est prononcé sur vision qui est claire. « Le tourisme ouvre nos portes au monde en révélant la beauté de notre patrimoine et l’hospitalité légendaire du Sénégal, notre Teranga », dit-il. D’après le ministre, « Notre plus grande richesse demeure cette capacité unique à accueillir, à partager, à écouter, à faire sentir à chaque touriste, à chaque africain, à chaque voyageur qu’il est chez lui au final en définitive au Sénégal avec un sens élevé du partage ».



L’ambition affichée est claire. « Faire du Sénégal une puissance africaine internationale en matière de tourisme, en matière d’industrie culturelle et créative sur le plan de l’artisanat en étant compétitif, en étant innovant et en étant un créateur d’emploi durable et de richesse ». S’exprimant sur la méthode, celui-ci s’inscrit dans la continuité. « Cette ambition ne sera possible que si nous avançons ensemble avec méthode certes, avec rigueur, et discipline, avec une vision partagée comme le disait Mme le ministre Mame Coumba Diop en mode co-construction ». Il résume son action en quatre mots pour faire cours : écouter, co- construire, agir, évaluer. Et de conclure : « Nous devons le faire vite, nous devons le faire bien et impacter au maximum.»