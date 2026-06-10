Médias : APAnews franchit un nouveau cap avec le lancement d’APA360, sa plateforme de contenus visuels

L’Agence de Presse Africaine (APAnews) a officiellement lancé APA360, une plateforme entièrement dédiée à la diffusion et à la valorisation de contenus photographiques et vidéo. Une initiative qui marque une étape significative dans la transformation numérique de l’agence panafricaine fondée en 2006.
Accessible à l’adresse www.apa360.net, la plateforme s’adresse aux médias, institutions, entreprises et professionnels de la communication, en leur proposant une offre structurée d’images et de vidéos couvrant l’actualité africaine et internationale. Elle capitalise sur plus de vingt ans de production visuelle issue du vaste réseau de correspondants et de partenaires de l’agence à travers le continent, dans des domaines aussi variés que la politique, l’économie, la diplomatie, la culture, le sport ou l’environnement. APAnews s’inscrit ainsi dans le sillage des grandes agences de presse mondiales, qui disposent toutes de plateformes spécialisées dans la distribution de contenus multimédias, un segment en pleine expansion face à la demande croissante des médias traditionnels comme des plateformes numériques.
Présente dans plusieurs pays africains et produisant ses contenus en français, anglais, arabe et espagnol, APAnews confirme avec APA360 sa vocation panafricaine et sa volonté de s’imposer comme un acteur incontournable de l’information visuelle sur le continent.
Accessible à l’adresse www.apa360.net, la plateforme s’adresse aux médias, institutions, entreprises et professionnels de la communication, en leur proposant une offre structurée d’images et de vidéos couvrant l’actualité africaine et internationale. Elle capitalise sur plus de vingt ans de production visuelle issue du vaste réseau de correspondants et de partenaires de l’agence à travers le continent, dans des domaines aussi variés que la politique, l’économie, la diplomatie, la culture, le sport ou l’environnement. APAnews s’inscrit ainsi dans le sillage des grandes agences de presse mondiales, qui disposent toutes de plateformes spécialisées dans la distribution de contenus multimédias, un segment en pleine expansion face à la demande croissante des médias traditionnels comme des plateformes numériques.
Présente dans plusieurs pays africains et produisant ses contenus en français, anglais, arabe et espagnol, APAnews confirme avec APA360 sa vocation panafricaine et sa volonté de s’imposer comme un acteur incontournable de l’information visuelle sur le continent.
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