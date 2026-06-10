Kaolack- 8 mois sans outils de travail: Les étudiants de la Promotion 13 de l’UNCHK haussent le ton…

Les étudiants de la Promotion 13 de l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UNCHK) de Kaolack ont fait face à la presse ce mercredi pour réclamer leurs matériels pédagogiques et dénoncer les lenteurs administratives au niveau de ce temple du savoir.

« Voilà maintenant plus de 8 mois que avons été orienté dans cette université pourtant nous avons le sentiment d'être abandonnés et laissés pour compte. Notre droit à l'éducation, notre avenir académique et professionnel, ainsi que notre dignité en tant qu'étudiant sont aujourd'hui sérieusement menacés. Premièrement, nous n'avons toujours pas reçu les outils de travail indispensables à notre formation. Deuxièmement, alors que nos camarades orientés dans les autres universités poursuivent déjà leur deuxième semestre, nous nous sommes toujours bloqués sans une céritable avancée académique », a dénoncé Babacar Guèye, étudiant en science politique à l’UNCHK.

Selon lui, cette situation crée ainsi une inégalité flagrante entre les étudiants d'un même pays pourtant bénéficiaires des mêmes droits et des mêmes chances de réussite. « Pourquoi cette différence de traitement ?, pourquoi les étudiants de l'UNCHK semblent-ils être les oubliés du système universitaire? Pourquoi devons-nous subir des retards qui compromettent notre avenir? Pourquoi une licence qui durait 3 ans s'étant parfois sur 4 ou 5 ans ?, ce qui est anormal, à qui profite cette situation sinon au détriment des étudiants ?. Nous dénonçons également les nombreuses disfonctionnement qui affectent notre université, les lenteurs administratives, le non-respect récurrent des calendriers académiques, les retards dans le déroulement des cours et l'absence de réponses concrètes aux préoccupations des étudiants ».

Face à cette situation, ils interpellent les autorités compétentes. « Nous voulons étudier dans des conditions normales, obtenir nos diplômes dans les délais prévus et contribuer demain au développement économique, sociale et politique de notre pays. Aux autorités compétentes, nous lançons un appel solennel, il est temps d'agir. Les étudiants de l'UNCHK méritent la même considération que tous les autres étudiants des universités du Sénégal », a conclu Babacar Guèye.