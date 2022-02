PASE et Préservation de l’environnement : « Plus de 400 hectares reboisés entre Fongolimbi et Kédougou »

L’annonce est du commandant Abdoulaye Camara, chef du service départemental des eaux et forêts de Kédougou. En effet, selon le commandant, dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’appui au secteur de l’électricité, pas moins de 400 hectares ont été reboisés entre la ville de Kédougou et la commune de Fongolimbi. Ce qui constitue un grand acquis pour la préservation de l’environnement.« De Fongolimbi à Kédougou, nous avons reboisé 400 hectares. Il y a douze villages où on a reboisé pas moins de deux hectares et il y a d’autres partenaires que nous n’avons pas visités. En terme de réussite, on peut s’estimer très satisfait. Et maintenant nous faisons face aux défis de la conservation face aux feux de brousse et les autres animaux qui attaquent les espaces reboisés », renseigne le commandant Camara. Il prenait part à la mission de supervision des travaux du PASE dans la région de Kédougou, conduite par le représentant de la Banque mondiale Chris Trimble...