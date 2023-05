Ouverture procès « Sweet Beauté » : Le calme plat règne aux alentours du palais de justice

Aux premières heures de la matinée de ce mardi 16 mai 2023, jour de l’ouverture du procès opposant Ousmane Sonko, Ndèye Khady Ndiaye et Adji Sarr, les alentours du palais de justice de Dakar ne désemplissent pas. Les badauds, partisans et autres citoyens commencent à investir les lieux pour assister à l’audience. Une file indienne s’est dessinée devant la porte du tribunal. Les forces de l’ordre présentes sur les lieux veillent au grain depuis tôt ce matin. N’étant pas en nombre impressionnant comme lors des précédents procès, les forces de l’ordre et de sécurité se font remarquer par leur accoutrement anti-émeute. Elles sont armées jusqu’aux dents.



C’est à 8 heures que les renforts ont commencé à arriver au tribunal. Des renforts pour appuyer les deux véhicules et le char présents. Ce sont des camions remplis d’éléments qui sont arrivés sur place pour consolider le cordon de sécurité tracé par les autorités pour que le procès se passe normalement.



Pour l’heure, la circulation n’est pas encore bloquée. C’est le calme plat malgré les va et vient des uns et des autres. La presse nationale et internationale est sur les lieux pour couvrir le procès de l’affaire « Sweet Beauté ».