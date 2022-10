Ouverture des classes à Dya : Le maire Tamsir Guèye offre des fournitures scolaires aux élèves de sa commune.

Dans la commune de Dya, les enseignements et apprentissages vont "effectivement" démarrer ce lundi au niveau des différentes écoles de cette localité.



5ème édition du genre, le maire Tamsir Guèye n'a pas lésiné sur les moyens pour doter les potaches d'équipements scolaires nécessaires.



Il s'agit ainsi de 20.000 cahiers, 17.000 stylos bic, des rames de papier pour les deux CEM et les CODEC, des téléviseurs pour les tout-petits, des ordinateurs portables et des tablettes pour les meilleurs élèves et leurs enseignants.



Pour ce qui est de la mairie, un budget de 07 millions a été voté par le conseil municipal pour le secteur éducatif...