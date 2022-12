Ouverture de la 30ème Foire de Dakar : 2.000 exposants directs et indirects provenant de 24 pays sont attendus

La 30ème édition de la Foire Internationale de Dakar (Fidak), a officiellement ouvert ses portes ce jeudi 15 Décembre 2022, avec pour thème : « le secteur privé national face aux défis de la souveraineté économique », la République populaire et démocratique d’Algérie est l'invitée d’honneur de la FIDAK 2022.



Venu assister à la cérémonie officielle d’ouverture de la FIDAK 2022, avec une forte délégation composée de hautes autorités Algériennes et d'acteurs économiques du pays, le ministre Algérien du commerce et de la promotion des exportations, Mr Kamel Rezig, se dit honoré encore une fois d’être l’invité d’honneur. « En effet, l’invitation d'honneur de l’Algérie est motivée au-delà de nos excellentes relations diplomatiques et économiques », a assuré le directeur du CICES Mr Salihou Keïta.







Ainsi une soixantaine d’entreprises algériennes représentant divers secteurs seront attendues.



À cet effet, pour rassurer les participants à ce 30e FIDAK, le directeur du Cices, annonce avec assurance : « Nous attendons la présence de plus de 24 nationalités, 311 exposants directs et 1.500 exposants indirects et plus de 400.000 visiteurs pour l’édition de la foire de cette année »