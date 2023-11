Ouverture audience Cour Suprême : Me Ciré Clédor Ly et Me Juan Branco pas encore dans la salle

Après l’arrivée de la première cohorte d’avocats de l’Etat, la première vague des conseillers de Ousmane est arrivée. Il s’agit de Mes Abdinard Ndiaye, Me Etienne Ndione, Me Bamba Cissé, Saïd Larifou, Me Djiby Diagne.



Me Juan Branco et Me Ciré Clédor Ly, ne sont pas encore dans la salle à l’ouverture de l’audience.



Le pool d’avocats de Ousmane Sonko est au nombre de 29 conseillers.