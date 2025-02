Ousmane Diagne, ministre de la Justice, sur les conclusions du rapport de la Cour des comptes : « Des enquêtes seront menées et les responsables traduits devant les juridictions compétentes »

Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, constate que l’exploitation du rapport de la Cour des comptes, rendu public, révèle des faits graves. Devant la presse, le gouvernement du Sénégal a tenu à indiquer les pistes à suivre après les révélations de la Cour des comptes, une institution que le ministre de la Justice qualifie de « juridiction crédible ».



Selon lui, il est envisagé, dans le respect strict de la loi et des principes directeurs de la procédure pénale – notamment la présomption d’innocence, le respect des droits de la défense et le principe du contradictoire –, « la mise en œuvre diligente de toutes les mesures judiciaires nécessaires à l’élucidation de ces faits révélés par le rapport de la Cour des comptes, l’identification de tous les responsables de ces faits et leur traduction devant les juridictions répressives compétentes ».



Pour ce faire, « des enquêtes approfondies seront diligemment menées », a annoncé le ministre de la Justice. Ousmane Diagne a également déclaré que les auteurs et coauteurs présumés seront identifiés en vue de les déférer, le cas échéant, devant la Haute Cour de justice et le Pool judiciaire financier (PJF).



Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a conclu en affirmant que le peuple sera tenu informé de l’évolution de ces enquêtes.