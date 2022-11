Oumar Youm (Président du Groupe parlementaire BBY) : « C’est le président Macky Sall qui a mis le Sénégal sur les rampes de l'émergence… »

Rendant un vibrant hommage aux prédécesseurs du président Macky Sall à la tête du pays, le président du groupe parlementaire BBY, Oumar Youm, reste convaincu que la construction du Sénégal a connu une suite logique depuis l’accession du pays à la souveraineté internationale. Mais pour Oumar Youm, malgré les efforts réalisés par ses prédécesseurs à la tête du pays, c’est le président Macky Sall qui a mis le pays sur les rampes de l’émergence. « C’est le président Senghor qui nous a permis d’avoir un État, qui a construit notre nation, qui a formé nos cadres qui nous valent aujourd’hui d’avoir ce Sénégal que tout le monde envie et que tout le monde copie.

C’est le président Abdou Diouf qui a aussi consolidé cet État et qui a mis en exergue la gouvernance financière, le sérieux dans l’administration et la rigueur. C’est le président Abdoulaye Wade qui a inauguré l’ère de la modernisation du Sénégal. Mais c’est le président Macky Sall qui depuis 2012, a accéléré le plan Sénégal émergent mis en œuvre en 2014, qui a mis le Sénégal de façon irrévocable, sans contestation possible, sur les rampes de l’émergence », a laissé entendre Oumar Youm lors du passage du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche à l’hémicycle pour le vote de son budget 2023….