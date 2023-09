Ouest-Foire : Le corps d'un nouveau-né retrouvé dans un dépotoir d’ordures.

Enième découverte d'un corps d'un nouveau-né faite, ce jeudi, dans un dépotoir d'ordures à Ouest Foire, et plus précisément, à côté du mur de l'aéroport. La découverte macabre a été faite par les agents de ramassage d'ordures de la société SONAGED. C'est un nouveau-né de sexe masculin bien enveloppé, retrouvé au moment où un charretier déchargeait sa poubelle. Ce dernier interrogé sur place par le major de la brigade de gendarmerie de la Foire, a fait savoir au limier qu'il n'en savait rien alors que les bruits de couloirs persistaient à dire qu'il connait exactement la maison de la provenance de la poubelle. Il a été finalement embarqué par les limiers à la brigade.

Le délégué de quartier de Ouest-Foire et la député de la localité, Aminata Dieng exhortent les autorités à régler définitivement cette question récurrente de bébés qui sont découverts dans les dépotoirs. Ainsi, c'est la septième fois que le corps d'un nourrisson a été découvert en quelques mois rien qu'à Ouest-Foire selon le délégué du quartier.