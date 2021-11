Orange Money baisse ses tarifs : Désormais, les frais de retrait sont gratuits et les frais d’envoi sont à 0,8 %.

Orange Finances Mobile Sénégal a lancé ce mardi 23 novembre 2021 une nouvelle offre de transfert d'argent la « moins chère d'Afrique ». Il s’agit des « tarifs les plus compétitifs » du secteur du transfert d'argent au Sénégal. Désormais, les frais de retrait sont gratuits soit 0 % et les frais d’envoi sont à 0,8 % inférieur à 1 %.



Selon Cheikh Tidiane Sarr, Directeur général d’Orange Finances Mobile Sénégal, les bénéficiaires ne paieront plus que 40 francs pour un transfert d'argent de 5000 francs CFA, 80 francs pour 10.000 francs et 800 francs pour 100.000 francs CFA.



Selon lui, Orange Money va également faciliter encore plus les transactions en élargissant l’utilisation du QR code sur le paiement marchand depuis 3 ans, que nous élargissons au dépôt et au retrait d’argent partout au Sénégal. « La troisième nouveauté est faite que tous les clients qui n’ont pas de Smartphone pour un usage plus simple peuvent utiliser une carte QR pour faciliter leur transaction. Il y a également une possibilité que nous donnons à chacun de pouvoir épargner de l’argent dans son Kalpé Orange Money et d’être payé pour cela », dit-il.



Concernant les transferts vers l’international, Cheikh Tidiane Sarr annonce que « le transfert vers le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la Guinée-Bissau est à 1,5 % avec des frais de retraits gratuits en envoi et en réception ».



Le Directeur général d’Orange Finances Mobile Sénégal estime que toutes ces nouvelles initiatives vont renforcer l’écosystème des services financiers pour le bénéfice des citoyens et des populations au Sénégal.