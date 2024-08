Or de Sabodola : Jean Claude Mimran, parmi les actionnaires qui se partagent 60 milliards de francs CFA de bénéfices

Sabodala-Massawa est la plus grande mine d’or du Sénégal. Rappelons qu’Endeavour Mining a annoncé le 29 avril dernier la coulée du premier lingot d’or à partir de la nouvelle usine de traitement de son complexe aurifère Sabodala-Massawa. Cette annonce marque la réussite d’un projet lancé en 2022 afin d’augmenter de 1,2 million de tonnes par an la capacité de production de la plus grande mine d’or du Sénégal.