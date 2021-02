Onctologie-Pédiatrique : Entre souffrance et exaltation, immersion dans l’univers des enfants malades du cancer (Reportage)

Un sur deux enfants au Sénégal meurt chaque année du cancer. En 2020, 221 enfants ont été diagnostiqués et suivis par l’unité d’oncologie pédiatrique de l’hôpital Aristde Le Dantec. Cette structure, logée au sein dudit hôpital, est la seule unité qui se charge du traitement des enfants cancéreux au Sénégal. Depuis sa mise en place en 2000 et inaugurée en 2007 par l’ancien président Me Abdoulaye Wade, cette structure a accueilli plus de 2.500 patients.