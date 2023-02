Ocass Incendie 02 de l’année 2023/ Bilan: 35 cantines et 40 étals partis en fumée

Entamée par les populations, la maîtrise du feu qui a frappé hier nuit le marché Ocass de Touba a été vite achevée par les sapeurs pompiers qui sont venus 07 minutes après avoir été informés. Les soldats du feu affirment avoir été confrontés à des difficultés d’accès et d’eau à cause respectivement des étals sauvages et des bouches d’incendie vides. 35 cantines et 40 commerces de tables ont été consumées.