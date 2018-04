ORGANISATION COMBAT BALLA GAYE II/GRIS BORDEAUX : Pluie de menaces et de plaintes contre Luc Nicolai

Le combat Balla Gaye II/Gris Bordeaux de samedi dernier n'a pas encore fini de faire parler. Selon des informations de Dakaractu, l'État du Sénégal, après avoir fait l'état des lieux du stade Léopold Sédar Senghor, à la suite du combat, a constaté qu'il y a plusieurs parties des gradins et de la pelouse qui ont été totalement endommagées. L'Etat du Sénégal a, alors, demandé à Luc Nicolai de réparer tous les dégâts causés par ce combat avant de menacer de ne plus permettre que la lutte soit organisée dans ce stade. L'État tient pour responsable de ceci, le patron de Luc Nicolai&Co.

Mieux, à en croire une source de Dakaractu, l'Association des Consommateurs du Sénégal (ASCOSEN), après avoir reçu plusieurs plaintes de Sénégalais qui ont acheté leur Pass pour suivre le combat sans y parvenir, va déposer deux plaintes en début de la semaine prochaine. Notre source de nous dire qu'une plainte sera déposée chez le Procureur et une autre au tribunal du commerce. Des Sénégalais de l'Extérieur et ceux qui sont ici, se sont sentis lésés par le déroulement de la chose et se sont plaints auprès des associations de consommateurs.

Luc Nicolai sera t-il poursuivi pour escroquerie ou abus de confiance ? Nous y reviendrons