OMS: Le Professeur Awa Marie Coll Seck reçoit le Prix du Directeur Général de la Santé Mondiale

L'ancienne ministre de la Santé du Sénégal, Dr Eva Marie Coll Seck a reçu ce mardi 20 Mai le Prix du Directeur général pour la Santé mondiale.



Selon l'organisation mondiale de la Santé (OMS), ce prix honorifique est en reconnaissance de l'ensemble de leurs réalisations en matière de santé mondiale, notamment en matière d'élimination du paludisme et au-delà. Ainsi, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS, a décerné son Prix pour la santé mondiale cette année à la professeure Awa Marie Coll Seck et au professeur Sir Brian Greenwood.



Pour le directeur général de l'Oms, « leurs contributions inestimables ont contribué à alléger le fardeau du paludisme et d'autres maladies évitables par la vaccination, ainsi qu'à renforcer les capacités des systèmes de santé en Afrique », a déclaré le Dr Tedros. Poursuivant, il souligne: « Lorsqu'elle était ministre de la Santé du Sénégal, la professeure Awa Marie Coll Seck a mené des réformes historiques, élargi l'accès universel aux soins et intégré les programmes de lutte contre les maladies. » Très émue par cette distinction de l'OMS, l'ancienne ministre de la Santé du Sénégal sous le régime de Wade puis sous le régime de Macky Sall, a chaleureusement l'institution pour cette marque d'estime. « J'ai eu le privilège de contribuer à des avancées notables, mais j'ai aussi été témoin de défis permanents et d'urgences émergentes, qu'elles soient climatiques, démographiques ou technologiques. Ce prix est d'autant plus important qu'il symbolise la confiance dans les valeurs que je défends : la solidarité entre les peuples, la science au service de l'humanité et le leadership des femmes dans le système de santé », a déclaré le professeur Eva Marie Coll Seck. Le Prix du Directeur général pour la santé mondiale, créé en 2019, a été décerné lors du débat de haut niveau de la soixante-dix-huitième Assemblée mondiale de la Santé, et cette année, un prix honorifique pour l'ensemble de leurs réalisations a été décerné à chaque lauréat.