OLAC / 9e Forum Mondial de l’Eau : « L’Olac va travailler avec nous à mobiliser les acteurs sur le terrain grâce à ce protocole » (Abdoulaye Sène)

Le rôle de l’Olac au 9ème Forum Mondial de l'Eau qui va se tenir à Dakar en Mars 2021 sera multiple. Du moins, c'est l'avis du DG de cet office mis en place par le chef de l'État Macky Sall en 2017. Selon Alioune Badara Diop, le DG de l'Office des Lacs et Cours d'Eau du Sénégal , « l’Olac va jouer un rôle important aussi bien sur le plan communicationnel partageant l'expérience du Sénégal dans ce domaine, partager et labelliser les différents projets qui ont été retenus dans le plan national d'aménagement du territoire. » La volonté du président de la République du Sénégal est de faire de ce 9eme forum qui va s'organiser pour la première en Afrique subsaharienne, un forum efficace, participatif et inclusif. « Ce qui signifie que nous avons la responsabilité de veiller à ce que l'ensemble des composantes de la société s’approprie ce forum et s'implique dans la bonne préparation. L’Olac va travailler avec nous à mobiliser les acteurs sur le terrain grâce à ce protocole », a ajouté Abdoulaye Sène le Directeur Exécutif du 9eme Forum Mondial de l’Eau. C’était lors de la signature du protocole de partenariat entre le secrétariat exécutif et l’Office des Lacs et Cours d'eau du Sénégal qui s'est tenue ce 25 Août 2020 à la Sphère Ministérielle OTD de Diamniadio.