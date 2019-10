Nouvelles offres : Canal+ sport et comédie en bouquet « évasion », plus de 155 chaînes et radios dès la formule Access, le contenu éducatif renforcé.

Dans la lancée de la rentrée 2019-2020, le groupe Canal+ Sénégal, continue sa politique de proximité avec des offres alléchantes distillées dans les divers bouquets. Selon le Dg de Canal+ Sénégal, Mr Sébastien Punturello, qui a rencontré la presse ce lundi, il s’agit de permettre aux abonnés de bénéficier d’au moins 155 chaines et radios dès la formule ACCESS à 5000 F CFA. Par ailleurs, cette offre promotionnelle permettra aux clients du bouquet ÉVASION d’accéder à deux chaines canal (Canal+ sport et Canal+ comédie) le tout à 10 000 FCFA. À cela il faut compter pas moins de dix programmes qui viennent renforcer la grille des programmes (M6 International, Automoto, Trace Afrikora, Cuisines, Canal+ ELLES, Sunu Yeuf… »



Pour monsieur Punturello, l’autre volet important des bouquets Canal est celui de l’éducation. Raison pour laquelle « Ludikids » a vu le jour, accessible à partir de la formule (Evasion), et proposant un apprentissage poussé en mathématiques, sciences, anglais… Enfin, il conclura en fustigeant une énième fois le piratage, un sujet dont la prise en charge définitive est plus que jamais d’actualité d’après lui…