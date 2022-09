Nouveaux entrants dans le Gouvernement : des fortes têtes, jeux de chaises musicales et des retours inattendus

La liste du nouvel attelage gouvernemental publiée en début de soirée ce 17 Septembre a été une sacrée surprise avec des retours inattendus parmi lesquels celui de Ismaïla Madior Fall comme ministre de la Justice. Un poste qu’il avait déjà occupé en 2017 et qu’il avait quitté en Novembre 2019. Quelqu’un d’autre qui retrouve le Gouvernement, c’est Aly Ngouille Ndiaye, ancien ministre de l’intérieur qui retrouve le département de l’Agriculture, de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire.

Abdou Karim Fofana, chargé de l’urbanisme entre 2017 et 2019, revient dans ce nouveau Gouvernement où il occupe le poste du ministre du Commerce, de la consommation, des Pme, porte-parole du Gouvernement.

Enfin au chapitre du retour, celui de Mame Mbaye Ka Niang, ministre chef de cabinet du président de la République qui avait occupé le poste de Ministre de la jeunesse, est nommé ministre du Tourisme et des loisirs.

Le Gouvernement dirigé par Amadou Ba est aussi composé de fortes têtes. De nouvelles personnalités sans coloration politique font leur entrée. Il s’agit d’Amadou Moustapha Bâ, Directeur du Budget. L’économiste planificateur est nommé Ministre des Finances et du Budget, mais aussi Mme Oulimata Sarr, Directrice Régionale ONU Femmes Afrique de l'Ouest et du Centre, qui devient ministre de l’Économie, du Plan et de la coopération en remplacement de Amadou Hott.

Au chapitre des nouveaux arrivés, Fatou Diané devient ministre de la Femme, de la Famille et de la protection des enfants, Doudou Kâ hérite du ministère des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires.

Victorine Ndeye prend la place de Zahra Iyane Thiam, au Ministère de la microfinance, de l’économie sociale et solidaire. Pape Malick Ndour, Coordonnateur du Prodac, est nommé au ministère de la Jeunesse, de l’entreprenariat et de l’Emploi. Alioune Sow ancien ministre dans l’ancien régime libéral, devient ministre de la Culture et du patrimoine Historique.

Agent judiciaire de l’État, Moussa Bocar Thiam est nommé Ministre de la Communication, des télécoms et de l’économie numérique. Enfin, le maire de Mbacké, Gallo Bâ, est nommé Ministre de la Fonction publique et de la transformation du secteur public.

Des jeux de chaises musicales sont aussi enregistrés dans ce nouveau Gouvernement. Des ministres quittent leur sièges pour atterrir dans un autre département, il s'agit de Cheikh Omar Hanne en charge de l’enseignement supérieur qui atterrit au ministère de l’Éducation à la place de Mamadou Talla qui rejoint le ministère des collectivités territoriales, de l’aménagement et du développement des territoires. Moussa Baldé, chargé de l’Agriculture, remplace Cheikhou Oumar Hanne au Ministère de l’Enseignement Supérieur de la recherche et de l'innovation.

Alioune Ndoye en charge de la Pêche et de l’Économie Maritime atterrit au Ministère de l’Environnement, du développement durable et de la transition écologique. Il sera remplacé à son poste par Papa Sagna Mbaye de l’AFP. Yankhoba Diattara devient ministre des Sports.

Enfin, au rang des ministres délégués, Annette Seck, Directrice de la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement est nommée Ministre auprès du Ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’Extérieur, chargée des sénégalais de l’Extérieur. Birame Faye de l’ASP est ministre auprès du ministre de l’intérieur chargé de la sécurité de proximité et de la protection civile. Enfin, Yankhoba Issa Diop est nommé ministre auprès du ministre de l’Eau et de l’Assainissement, chargé de la prévention des inondations.