Notation Moody's B1 : Le Sénégal frôle la ligne rouge

En perdant une classe dans la notation de l'agence Moody's, le Sénégal passe dans la catégorie des pays dont le crédit est de nature spéculatif à très spéculatif. Ce qui veut dire que Dakar qui emprunte sur le marché des eurobonds à des taux de près de 8 % risque de voir ce taux doubler pour atteindre la barre des 15 % et plus.



La note B1 est la frontière qui sépare les pays qui risquent le défaut de paiement des pays peu solvables. Le Sénégal entre dans cette catégorie. La note est en observation, ce qui veut dire que les économistes de l'agence de notation surveillent la note de Dakar et pourraient encore la dégrader si le pays n'arrivait pas à baisser le déficit déclaré. Il faut dire que depuis 2009, notre pays n'avait plus atteint ce classement, ce qui est une nette regression. Chez l'agence Fitch qui note le Ghana, un pays en défaut de paiement depuis des années, la même note B lui est attribuée. Alors qu'Accra n'arrive plus à honorer ses engagements vis-à-vis de ses prêteurs. Un syndrome qui guette le Sénégal ?